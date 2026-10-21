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Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов

Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может составить 1 триллион долларов уже в 2028 году. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:59+0300

2026-10-21T08:59+0300

2026-10-21T09:04+0300

технологии

финансы

spacex

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может составить 1 триллион долларов уже в 2028 году. "Как бы странно это ни звучало, выручка SpaceX в размере 1 триллион долларов в 2028 году больше уже не кажется невозможной ", - написал Маск в соцсети X. В своем опубликованном отчете за третий квартал текущего года SpaceX сообщила о росте выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG. Американский предприниматель заявлял в июне, что SpaceX сможет достичь выручки примерно в 1 триллион долларов к 2030 году. SpaceX - американская компания, созданная миллиардером Илоном Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, spacex