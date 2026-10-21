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Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов
Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов
Американский предприниматель Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может составить 1 триллион долларов уже в 2028 году. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:59+0300
2026-10-21T09:04+0300
технологии
финансы
spacex
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может составить 1 триллион долларов уже в 2028 году. "Как бы странно это ни звучало, выручка SpaceX в размере 1 триллион долларов в 2028 году больше уже не кажется невозможной ", - написал Маск в соцсети X. В своем опубликованном отчете за третий квартал текущего года SpaceX сообщила о росте выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG. Американский предприниматель заявлял в июне, что SpaceX сможет достичь выручки примерно в 1 триллион долларов к 2030 году. SpaceX - американская компания, созданная миллиардером Илоном Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
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технологии, финансы, spacex
Технологии, Финансы, SpaceX
08:59 21.10.2026 (обновлено: 09:04 21.10.2026)
 
Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов

Илон Маск допустил, что выручка SpaceX может составить триллион долларов в 2028 году

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск допустил, что выручка его космической компании SpaceX может составить 1 триллион долларов уже в 2028 году.
"Как бы странно это ни звучало, выручка SpaceX в размере 1 триллион долларов в 2028 году больше уже не кажется невозможной ", - написал Маск в соцсети X.
В своем опубликованном отчете за третий квартал текущего года SpaceX сообщила о росте выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне 12,72 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании LSEG.
Американский предприниматель заявлял в июне, что SpaceX сможет достичь выручки примерно в 1 триллион долларов к 2030 году.
SpaceX - американская компания, созданная миллиардером Илоном Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
 
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