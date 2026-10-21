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Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают слияние на 3,5 триллиона долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают слияние на 3,5 триллиона долларов
Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают слияние на 3,5 триллиона долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают слияние на 3,5 триллиона долларов
SpaceX и Tesla изучают возможное объединение, которое стало бы крупнейшим корпоративным слиянием в истории, пишет Bloomberg. | 21.10.2026, ПРАЙМ
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технологии
spacex
bloomberg
tesla
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. SpaceX и Tesla изучают возможное объединение, которое стало бы крупнейшим корпоративным слиянием в истории, пишет Bloomberg.Самый богатый человек мира Илон Маск открыто поддержал идею, сообщив, что советы обеих компаний создали специальные комитеты независимых директоров для ее рассмотрения. Рыночная стоимость Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, SpaceX — в 2 триллиона, а объединенная компания могла бы стоить 3,5 триллиона долларов. После комментариев Маска акции SpaceX выросли на 8,6%, Tesla — на 1,8%."Объединение компаний имеет большой смысл. Я считаю, что это хорошая идея, но все зависит от специальных комитетов обеих компаний", — сказал Маск, добавив, что не может участвовать в обсуждениях, поскольку является конфликтным участником. Он также предупредил, что получить достаточную поддержку акционеров Tesla может быть сложно."Нет сомнений, что Маск хочет слияния и хочет сделать это как можно скорее. Это был ключевой вопрос на звонке, и Илон три раза говорил, что это хорошая идея", — отметил основатель Deepwater Asset Management Джин Манстер.Заявленная причина объединения — общие амбиции компаний использовать искусственный интеллект для дата-центров в космосе, беспилотных автомобилей и гуманоидных роботов. Как отметил гендиректор Space Capital Чад Андерсон, в совокупности это была бы "единственная компания, владеющая полным физическим стеком ИИ — от изготовления чипов до орбитальных дата-центров и автономных устройств на Земле". Комментарии прозвучали после того, как SpaceX сообщила о чистой прибыли в 4,4 миллиарда долларов за квартал, что значительно лучше прогноза аналитиков в 1,88 миллиарда.
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технологии, spacex, bloomberg, tesla
Технологии, SpaceX, Bloomberg, Tesla
10:27 21.10.2026 (обновлено: 10:30 21.10.2026)
 
Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают слияние на 3,5 триллиона долларов

Bloomberg: SpaceX и Tesla изучают объединение в компанию стоимостью 3,5 триллиона долларов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. SpaceX и Tesla изучают возможное объединение, которое стало бы крупнейшим корпоративным слиянием в истории, пишет Bloomberg.
Самый богатый человек мира Илон Маск открыто поддержал идею, сообщив, что советы обеих компаний создали специальные комитеты независимых директоров для ее рассмотрения. Рыночная стоимость Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, SpaceX — в 2 триллиона, а объединенная компания могла бы стоить 3,5 триллиона долларов. После комментариев Маска акции SpaceX выросли на 8,6%, Tesla — на 1,8%.
"Объединение компаний имеет большой смысл. Я считаю, что это хорошая идея, но все зависит от специальных комитетов обеих компаний", — сказал Маск, добавив, что не может участвовать в обсуждениях, поскольку является конфликтным участником. Он также предупредил, что получить достаточную поддержку акционеров Tesla может быть сложно.
"Нет сомнений, что Маск хочет слияния и хочет сделать это как можно скорее. Это был ключевой вопрос на звонке, и Илон три раза говорил, что это хорошая идея", — отметил основатель Deepwater Asset Management Джин Манстер.
Заявленная причина объединения — общие амбиции компаний использовать искусственный интеллект для дата-центров в космосе, беспилотных автомобилей и гуманоидных роботов.
Как отметил гендиректор Space Capital Чад Андерсон, в совокупности это была бы "единственная компания, владеющая полным физическим стеком ИИ — от изготовления чипов до орбитальных дата-центров и автономных устройств на Земле".
Комментарии прозвучали после того, как SpaceX сообщила о чистой прибыли в 4,4 миллиарда долларов за квартал, что значительно лучше прогноза аналитиков в 1,88 миллиарда.
 
ТехнологииSpaceXBloombergTesla
 
 
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