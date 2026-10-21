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Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами
Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами
Американский предприниматель Илон Маск поздравил сотрудников его космической компании SpaceX c финансовыми результатами по итогам квартала. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:27+0300
2026-10-21T10:27+0300
технологии
spacex
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск поздравил сотрудников его космической компании SpaceX c финансовыми результатами по итогам квартала. "Поздравляю команду SpaceX", - написал Маск в соцсети X. Так американский миллиардер прокомментировал пост в соцсети компании, в котором были представлены итоги прошлого квартала, среди которых рост общей выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов, и в частности, выручка в сегменте Connectivity поднялась на 69% в годовом выражении, а операционная прибыль - на 99%. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
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192
40
технологии, spacex
Технологии, SpaceX
10:27 21.10.2026
 
Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами

Илон Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами квартала

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск поздравил сотрудников его космической компании SpaceX c финансовыми результатами по итогам квартала.
"Поздравляю команду SpaceX", - написал Маск в соцсети X.
Так американский миллиардер прокомментировал пост в соцсети компании, в котором были представлены итоги прошлого квартала, среди которых рост общей выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов, и в частности, выручка в сегменте Connectivity поднялась на 69% в годовом выражении, а операционная прибыль - на 99%.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
 
ТехнологииSpaceX
 
 
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