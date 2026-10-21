https://1prime.ru/20261021/mask-874458090.html

Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами

Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами - 21.10.2026, ПРАЙМ

Маск поздравил сотрудников SpaceX с финансовыми результатами

Американский предприниматель Илон Маск поздравил сотрудников его космической компании SpaceX c финансовыми результатами по итогам квартала. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:27+0300

2026-10-21T10:27+0300

2026-10-21T10:27+0300

технологии

spacex

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874458090.jpg?1792567658

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск поздравил сотрудников его космической компании SpaceX c финансовыми результатами по итогам квартала. "Поздравляю команду SpaceX", - написал Маск в соцсети X. Так американский миллиардер прокомментировал пост в соцсети компании, в котором были представлены итоги прошлого квартала, среди которых рост общей выручки на 161% в годовом выражении, до 14,6 миллиарда долларов, и в частности, выручка в сегменте Connectivity поднялась на 69% в годовом выражении, а операционная прибыль - на 99%. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, spacex