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Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании

Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании - 21.10.2026, ПРАЙМ

Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании

Глава SpaceX Илон Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:08+0300

2026-10-21T22:08+0300

2026-10-21T22:08+0300

общество

мировая экономика

сша

spacex

илон маск

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Глава SpaceX Илон Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии США, пригрозив тем, кто может стоять за его противниками. Накануне газета Politico сообщила, что демократы в США давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации издания, высокопоставленные представители Демпартии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над конгрессом США комитеты могли бы заняться Маском и значительной частью его бизнеса. "Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками", - написал Маск в соцсети X. Выражение, которое использовал Маск, восходит к цитате из Евангелия от Матфея: "возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52). Этими словами Иисус призывает одного из своих учеников убрать меч, отмечая, что использующие оружие рискуют сами столкнуться с губительными последствиями.

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общество , мировая экономика, сша, spacex, илон маск