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Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании
Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании - 21.10.2026, ПРАЙМ
Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании
Глава SpaceX Илон Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:08+0300
2026-10-21T22:08+0300
общество
мировая экономика
сша
spacex
илон маск
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Глава SpaceX Илон Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии США, пригрозив тем, кто может стоять за его противниками. Накануне газета Politico сообщила, что демократы в США давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации издания, высокопоставленные представители Демпартии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над конгрессом США комитеты могли бы заняться Маском и значительной частью его бизнеса. "Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками", - написал Маск в соцсети X. Выражение, которое использовал Маск, восходит к цитате из Евангелия от Матфея: "возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52). Этими словами Иисус призывает одного из своих учеников убрать меч, отмечая, что использующие оружие рискуют сами столкнуться с губительными последствиями.
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общество , мировая экономика, сша, spacex, илон маск
Общество , Мировая экономика, США, SpaceX, Илон Маск
22:08 21.10.2026
 
Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании

Маск библейской фразой ответил на сообщения о возможном расследовании против него

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Глава SpaceX Илон Маск библейским выражением ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии США, пригрозив тем, кто может стоять за его противниками.
Накануне газета Politico сообщила, что демократы в США давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации издания, высокопоставленные представители Демпартии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над конгрессом США комитеты могли бы заняться Маском и значительной частью его бизнеса.
"Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками", - написал Маск в соцсети X.
Выражение, которое использовал Маск, восходит к цитате из Евангелия от Матфея: "возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26:52). Этими словами Иисус призывает одного из своих учеников убрать меч, отмечая, что использующие оружие рискуют сами столкнуться с губительными последствиями.
 
ОбществоМировая экономикаСШАSpaceXИлон Маск
 
 
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