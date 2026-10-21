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Захарова: многие поставщики грузинских напитков работают без нарушений
Захарова: многие поставщики грузинских напитков работают без нарушений - 21.10.2026, ПРАЙМ
Захарова: многие поставщики грузинских напитков работают без нарушений
Поставки грузинских напитков осуществляются десятками компаний, нарушения выявлены лишь у нескольких, остальные продолжают работать на рынке, заявила... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:48+0300
2026-10-21T14:48+0300
2026-10-21T14:49+0300
бизнес
россия
мария захарова
мид рф
роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поставки грузинских напитков осуществляются десятками компаний, нарушения выявлены лишь у нескольких, остальные продолжают работать на рынке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь, сообщал ранее РИА Новости источник среди ритейлеров. "Также могу сказать, что поставки в Россию осуществляются десятками грузинских соответствующих компаний. Нарушения были выявлены только у нескольких предприятий, все остальные продолжают работать на нашем рынке", - сказала Захарова на брифинге.Никакой политической подоплеки под ограничением поставок грузинских напитков нет, добавила Захарова."Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, мария захарова, мид рф, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, Роспотребнадзор
Захарова: многие поставщики грузинских напитков работают без нарушений
Захарова: поставки грузинских напитков осуществляются сотнями компаний