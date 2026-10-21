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Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон

Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон - 21.10.2026, ПРАЙМ

Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон

Около 3 миллионов туристов планирует принять Краснодарский край в предстоящий зимний сезон, рассказали РИА Новости в министерстве курортов, туризма и... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T07:31+0300

2026-10-21T07:31+0300

2026-10-21T07:31+0300

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

кубань

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КРАСНОДАР, 21 окт – ПРАЙМ. Около 3 миллионов туристов планирует принять Краснодарский край в предстоящий зимний сезон, рассказали РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 миллиона человек. "Прогнозное количество туристов, планирующих посетить Краснодарский край в предстоящий зимний сезон с декабря 2026 года по март 2027 года, составит около трех миллионов человек", - сообщили в ведомстве. Этой зимой в Краснодарском крае для гостей будут работать порядка 2 тысяч средств размещения на более чем 200 тысяч мест. В период с декабря по март средняя загрузка составит порядка 50%. При этом в пиковые дни новогодних праздников загрузка ожидаемо поднимется до 60-65%, согласно данным ведомства. Уже сейчас уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь превышает 30%. Номерной фонд предгорных территорий в среднем забронирован на 60%.

краснодарский край

кубань

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, краснодарский край, кубань