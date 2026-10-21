https://1prime.ru/20261021/milliony-874451631.html
Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон
Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон - 21.10.2026, ПРАЙМ
Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон
Около 3 миллионов туристов планирует принять Краснодарский край в предстоящий зимний сезон, рассказали РИА Новости в министерстве курортов, туризма и... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T07:31+0300
2026-10-21T07:31+0300
2026-10-21T07:31+0300
туризм
бизнес
россия
краснодарский край
кубань
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874451631.jpg?1792557119
КРАСНОДАР, 21 окт – ПРАЙМ. Около 3 миллионов туристов планирует принять Краснодарский край в предстоящий зимний сезон, рассказали РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 миллиона человек.
"Прогнозное количество туристов, планирующих посетить Краснодарский край в предстоящий зимний сезон с декабря 2026 года по март 2027 года, составит около трех миллионов человек", - сообщили в ведомстве.
Этой зимой в Краснодарском крае для гостей будут работать порядка 2 тысяч средств размещения на более чем 200 тысяч мест. В период с декабря по март средняя загрузка составит порядка 50%. При этом в пиковые дни новогодних праздников загрузка ожидаемо поднимется до 60-65%, согласно данным ведомства.
Уже сейчас уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь превышает 30%. Номерной фонд предгорных территорий в среднем забронирован на 60%.
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, краснодарский край, кубань
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, КУБАНЬ
Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в зимний сезон
Около трех миллионов туристов планируют посетить Кубань в предстоящий зимний сезон
КРАСНОДАР, 21 окт – ПРАЙМ. Около 3 миллионов туристов планирует принять Краснодарский край в предстоящий зимний сезон, рассказали РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 миллиона человек.
"Прогнозное количество туристов, планирующих посетить Краснодарский край в предстоящий зимний сезон с декабря 2026 года по март 2027 года, составит около трех миллионов человек", - сообщили в ведомстве.
Этой зимой в Краснодарском крае для гостей будут работать порядка 2 тысяч средств размещения на более чем 200 тысяч мест. В период с декабря по март средняя загрузка составит порядка 50%. При этом в пиковые дни новогодних праздников загрузка ожидаемо поднимется до 60-65%, согласно данным ведомства.
Уже сейчас уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь превышает 30%. Номерной фонд предгорных территорий в среднем забронирован на 60%.