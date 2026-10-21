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Минэкономики обсудит открытие погранпереходов между Россией и Китаем - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Минэкономики обсудит открытие погранпереходов между Россией и Китаем
Минэкономики обсудит открытие погранпереходов между Россией и Китаем - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минэкономики обсудит открытие погранпереходов между Россией и Китаем
Вопрос открытия пограничных переходов для легковых автомобилей между Россией и Китаем стоит в повестке обсуждения властей, заявил журналистам министр... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:32+0300
2026-10-21T12:35+0300
бизнес
россия
китай
дальний восток
монголия
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос открытия пограничных переходов для легковых автомобилей между Россией и Китаем стоит в повестке обсуждения властей, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Вопросы по туризму на Дальнем Востоке (обсуждаем - ред.). Мы сейчас в повестку поставили вопрос, решения пока нет, но по крайней мере поставили по автомобильному пересечению (границы - ред.) на легковых автомобилях. У нас же в принципе нельзя попасть ни из Китая в Россию, ни из России в Китай на легковом автомобиле", - сказал Решетников. Он добавил, что попасть на легковом автомобиле из России в Китай и наоборот можно, например, через территорию Монголии. Но напрямую нельзя, так как погранпереходы для этого не открыты. "Вот мы поставили (вопрос - ред.), потому что хотим автомобильный туризм развивать и так далее", - отметил Решетников.
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бизнес, россия, китай, дальний восток, монголия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, МОНГОЛИЯ, Максим Решетников
12:32 21.10.2026 (обновлено: 12:35 21.10.2026)
 
Минэкономики обсудит открытие погранпереходов между Россией и Китаем

Решетников: вопрос открытия погранпереходов между Россией и Китаем стоит в повестке

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Вопрос открытия пограничных переходов для легковых автомобилей между Россией и Китаем стоит в повестке обсуждения властей, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Вопросы по туризму на Дальнем Востоке (обсуждаем - ред.). Мы сейчас в повестку поставили вопрос, решения пока нет, но по крайней мере поставили по автомобильному пересечению (границы - ред.) на легковых автомобилях. У нас же в принципе нельзя попасть ни из Китая в Россию, ни из России в Китай на легковом автомобиле", - сказал Решетников.
Он добавил, что попасть на легковом автомобиле из России в Китай и наоборот можно, например, через территорию Монголии. Но напрямую нельзя, так как погранпереходы для этого не открыты.
"Вот мы поставили (вопрос - ред.), потому что хотим автомобильный туризм развивать и так далее", - отметил Решетников.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙДальний ВостокМОНГОЛИЯМаксим Решетников
 
 
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