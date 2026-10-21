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Минфин предложил создать рабочую группу по защите миноритарных акционеров

Минфин предложил создать рабочую группу по защите миноритарных акционеров - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил создать рабочую группу по защите миноритарных акционеров

Минфин России предложил собрать совместную рабочую группу с Банком России и Генеральной прокуратурой по защите миноритарных акционеров на площадке аппарата... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:41+0300

2026-10-21T12:41+0300

2026-10-21T12:41+0300

россия

финансы

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России предложил собрать совместную рабочую группу с Банком России и Генеральной прокуратурой по защите миноритарных акционеров на площадке аппарата правительства, рассказал журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. Минфин, Банк России и Генеральная прокуратура по поручению президента России Владимира Путина договорились о создании рабочей группы по защите миноритарных акционеров, сообщал в июне замминистра финансов Иван Чебесков. Минфин в ближайшее время инициирует ее заседание, говорил он в сентябре в интервью РИА Новости. "Будем продолжать работу по защите инвесторов, прежде всего миноритарных. У нас сдвинулся наконец-то вопрос по созданию специализированной рабочей группы с участием Генеральной прокуратуры в рамках поручения президента", - сказал Яковлев на VII ежегодном форуме "Будущее облигационного рынка". По его словам, цель - чтобы были минимизированы в правильном русле, в едином понимании все процессы, которые в последнее время могли иметь негативное влияние на общий фон на фондовом рынке. "И при принятии любых решений мы все-таки во главу угла ставили то, как это могло бы отразиться на общем инвестиционном климате", - добавил он. "Поручение дано правительству и Генеральной прокуратуре. Мы направили предложение в аппарат правительства, чтобы собраться на площадке аппарата", - уточнил он журналистам в кулуарах форума. "Пока у нас было согласование формата... Перечень вопросов, которые предлагается обсуждать на этой группе участников, мы уже подготовили совместно с ЦБ и прокуратурой", - сказал он. По его мнению, в работе группы также должны принять участие представители рынка, представители как институциональных, так и миноритарных инвесторов. "Со всеми ассоциациями профильными тоже на связи. Более того, с представителями ассоциаций мы теперь встречаемся на периодической основе, договорились раз в месяц, уже две встречи такие провели. То есть еще до создания рабочей группы, чтобы у нас всегда был диалог и обратная связь, и мы все продолжаем работать", - заключил он. Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и Генпрокуратуре к 1 августа подготовить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, владимир путин