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В Минфине назвали АТР пространством для финансового сотрудничества

В Минфине назвали АТР пространством для финансового сотрудничества - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Минфине назвали АТР пространством для финансового сотрудничества

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является для России пространством для финансового сотрудничества, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:15+0300

2026-10-21T16:15+0300

2026-10-21T16:16+0300

финансы

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является для России пространством для финансового сотрудничества, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в рамках встречи министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Гонконге (Китай). "Для России АТР – это не только один из основных рынков, а пространство для финансового сотрудничества, развития технологий, транспортной и энергетической связанности, а также новых инвестиционных проектов", - заявил Чебесков, чьи слова приводятся в сообщении министерства. Деловая программа встречи включала обсуждение ключевых вопросов глобальной и региональной экономики, фискальных и бюджетных мер поддержки домохозяйств, финансирования цифровой инфраструктуры и расширения доступа к финансовым услугам. Выступая на сессии, посвященной мировой экономике, Чебесков отметил, что одновременно с ростом экономик региона меняется сама структура роста – АТР уже является центром нового технологического и промышленного цикла. Быстро развиваются цифровые технологии, искусственный интеллект, создаются новые производственные мощности. Растет также роль услуг, которые становятся частью самого производственного процесса – это логистика, финансы, программное обеспечение, обработка данных. "На услуги приходится 71% промежуточных затрат в мировой экономике и 27% мирового экспорта по итогам 2025 года. Особенно быстро растут цифровые услуги – в 2025 году их экспорт в экономиках АТЭС достиг 1,8 триллиона долларов, импорт – 1,5 триллиона долларов, что более чем на 70% выше допандемийного уровня", – сказал Чебесков. При этом сам по себе большой объем инвестиций еще не гарантирует долгосрочного результата, подчеркнул он. "Важно, чтобы новые технологии повышали производительность не только в отдельных компаниях и отраслях, но и создавали основу для более широкого экономического роста", – сказал замминистра. Встреча министров финансов стала завершающим профильным министерским событием в рамках года председательства Китая в АТЭС. Итоговые договоренности лягут в основу декларации лидеров стран, которую планируется принять в ноябре в Шэньчжэне.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

гонконг

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финансы, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, гонконг, атр, атэс