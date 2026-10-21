https://1prime.ru/20261021/minfin-874483851.html
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:16+0300
2026-10-21T17:16+0300
2026-10-21T17:16+0300
рынок
финансы
россия
минфин
минфин рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874483851.jpg?1792592173
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 99,792 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 184,007 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 70,9727% от номинала, средневзвешенная цена - 70,9989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,77% годовых, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых. Выручка от размещения - 71,432 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин, минфин рф
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 99,792 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 99,792 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 184,007 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 70,9727% от номинала, средневзвешенная цена - 70,9989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,77% годовых, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых. Выручка от размещения - 71,432 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда.