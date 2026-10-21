https://1prime.ru/20261021/minfin-874483851.html

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 99,79 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 99,792 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 184,007 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 70,9727% от номинала, средневзвешенная цена - 70,9989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,77% годовых, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых. Выручка от размещения - 71,432 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда.

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