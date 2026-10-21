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Минфин готовит дорожную карту по запуску трех режимов токенизации
Минфин готовит дорожную карту по запуску трех режимов токенизации - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минфин готовит дорожную карту по запуску трех режимов токенизации
Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации, заявил заместитель директора департамента... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:25+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов на конференции Crypto & Trade Finance 2026.
"Сейчас ведется работа над дорожной картой по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации", - сказал Фролов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
По его словам, первое направление – обращение движимого имущества. Для него необходимо определить параметры самого экспериментально-правового режима. Второе – токенизация корпоративных прав, в том числе долей в ООО. Здесь потребуются точечные изменения в профильное законодательство, отметил Фролов. "Третье направление – токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой биржи", - сказал он.
По словам Фролова, дорожная карта разрабатывается в рамках концепции токенизации активов реального сектора российской экономики, утвержденной правительством РФ в феврале 2026 года. По различным экспертным оценкам, развитие токенизации активов реального сектора может привлечь инвестиции в объеме нескольких триллионов рублей, отметил он.
Принятые комплексные законодательные изменения в сфере цифровых валют и цифровых прав предусматривают возможность размещения цифровых финансовых активов в публичных блокчейн-сетях. Это позволит расширить возможности их обращения, повысить ликвидность и сделать такие инструменты более привлекательными для инвесторов, подчеркнул заместитель директора департамента.
Минфин России рассматривает внедрение цифрового рубля как основу для новых решений, которые упростят расчеты бизнеса, снизят транзакционные издержки и расширят применение смарт-контрактов, сообщил он.
"Цифровой рубль в связке с возможностями российской банковской системы может создать уникальные решения, которые упростят расчеты бизнеса, сократят транзакционные издержки и сделают смарт-контракты настолько удобными, что мы не будем представлять без них повседневную жизнь. Цифровой рубль будет внедряться постепенно – граждане и бизнес будут пользоваться им по мере того, как увидят практическую пользу и удобство", – заключил Фролов.
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финансы, технологии, минфин, минфин рф
Финансы, Технологии, Минфин, Минфин РФ
Минфин готовит дорожную карту по запуску трех режимов токенизации
Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных режимов токенизации
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов на конференции Crypto & Trade Finance 2026.
"Сейчас ведется работа над дорожной картой по запуску трех экспериментальных правовых режимов в сфере токенизации", - сказал Фролов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
По его словам, первое направление – обращение движимого имущества. Для него необходимо определить параметры самого экспериментально-правового режима. Второе – токенизация корпоративных прав, в том числе долей в ООО. Здесь потребуются точечные изменения в профильное законодательство, отметил Фролов. "Третье направление – токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой биржи", - сказал он.
По словам Фролова, дорожная карта разрабатывается в рамках концепции токенизации активов реального сектора российской экономики, утвержденной правительством РФ в феврале 2026 года. По различным экспертным оценкам, развитие токенизации активов реального сектора может привлечь инвестиции в объеме нескольких триллионов рублей, отметил он.
Принятые комплексные законодательные изменения в сфере цифровых валют и цифровых прав предусматривают возможность размещения цифровых финансовых активов в публичных блокчейн-сетях. Это позволит расширить возможности их обращения, повысить ликвидность и сделать такие инструменты более привлекательными для инвесторов, подчеркнул заместитель директора департамента.
Минфин России рассматривает внедрение цифрового рубля как основу для новых решений, которые упростят расчеты бизнеса, снизят транзакционные издержки и расширят применение смарт-контрактов, сообщил он.
"Цифровой рубль в связке с возможностями российской банковской системы может создать уникальные решения, которые упростят расчеты бизнеса, сократят транзакционные издержки и сделают смарт-контракты настолько удобными, что мы не будем представлять без них повседневную жизнь. Цифровой рубль будет внедряться постепенно – граждане и бизнес будут пользоваться им по мере того, как увидят практическую пользу и удобство", – заключил Фролов.