https://1prime.ru/20261021/minfin-874485282.html

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей

Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года - на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:28+0300

2026-10-21T17:28+0300

2026-10-21T17:28+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года - на 40,89 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства. Цена размещения составила 83,8105% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,74% годовых. Выручка от размещения - 34,285 миллиарда рублей. Минфин ранее в среду в ходе аукциона разместил ОФЗ 26253 на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда. Цена отсечения составила 83,782% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8105% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,74% годовых. Выручка от размещения - 30,559 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 77,336 миллиарда рублей, выручка от размещения - 64,844 миллиарда.

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