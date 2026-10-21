https://1prime.ru/20261021/minfin-874485282.html
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей
Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года - на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:28+0300
2026-10-21T17:28+0300
2026-10-21T17:28+0300
рынок
финансы
россия
минфин
минфин рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874485282.jpg?1792592920
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года - на 40,89 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 83,8105% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,74% годовых. Выручка от размещения - 34,285 миллиарда рублей.
Минфин ранее в среду в ходе аукциона разместил ОФЗ 26253 на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда.
Цена отсечения составила 83,782% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8105% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,74% годовых. Выручка от размещения - 30,559 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 77,336 миллиарда рублей, выручка от размещения - 64,844 миллиарда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин, минфин рф
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ на 40,89 миллиарда рублей
Минфин доразместил после аукциона ОФЗ серии 26253 на 40,89 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года - на 40,89 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства.
Цена размещения составила 83,8105% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,74% годовых. Выручка от размещения - 34,285 миллиарда рублей.
Минфин ранее в среду в ходе аукциона разместил ОФЗ 26253 на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда.
Цена отсечения составила 83,782% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8105% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,74% годовых. Выручка от размещения - 30,559 миллиарда рублей.
Таким образом, совокупный объем размещения ОФЗ выпуска составил 77,336 миллиарда рублей, выручка от размещения - 64,844 миллиарда.