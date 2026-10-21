https://1prime.ru/20261021/minfin-874488201.html

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 177,1 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 177,1 миллиарда рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ двух выпусков совокупно на 177,1 миллиарда рублей

Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 177,1 миллиарда рублей по номиналу,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:17+0300

2026-10-21T18:17+0300

2026-10-21T18:19+0300

финансы

россия

банки

санкт-петербург

владимир путин

стив уиткофф

минфин

минфин рф

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874488201.jpg?1792595954

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 177,1 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 36,446 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 92,796 миллиарда. Цена отсечения составила 83,782% от номинала, средневзвешенная цена - 83,8105% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,74% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,74% годовых. Выручка от размещения - 30,559 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 99,792 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 184,007 миллиарда. Цена отсечения составила 70,9727% от номинала, средневзвешенная цена - 70,9989% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,77% годовых, средневзвешенная доходность - 15,76% годовых. Выручка от размещения - 71,432 миллиарда рублей. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин реализовал ОФЗ 26253 еще на 40,89 миллиарда рублей по номиналу. Цена размещения составила 83,8105% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,74% годовых. Выручка от размещения - 34,285 миллиарда рублей. "Спрос на аукционах Минфина вновь сложился на повышенных значениях. Инвесторы могут формировать спекулятивные позиции в расчете на улучшение геополитической ситуации на фоне встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Вместе с тем ключевым фактором дальнейшей динамики котировок остается решение Банка России по ключевой ставке в эту пятницу. Рыночный консенсус предполагает сохранение ставки на текущем уровне, при этом основное внимание будет сосредоточено на обновленном среднесрочном прогнозе регулятора, прежде всего на траектории ключевой ставки на следующий год с учетом опубликованных параметров федерального бюджета", - говорит кредитный аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. Минфин по итогам трех прошедших в октябре аукционных дней разместил гособлигации на 419,5 миллиарда рублей, подсчитал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Объем привлечения составил 343,7 миллиарда рублей, обеспечив на 14% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 2,45 триллиона рублей.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, минфин, минфин рф, банк россии