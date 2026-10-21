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Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%
Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%
Увеличение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% повлечет за собой автоматический рост единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T02:40+0300
2026-10-21T02:40+0300
общество
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Увеличение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% повлечет за собой автоматический рост единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других выплат, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, прожиточный минимум на душу населения в 2027 году вырастет до 20 227 рублей. Для трудоспособных граждан планка поднимется до 22 047 рублей, для детей - до 19 620 рублей, а для пенсионеров - до 17 395 рублей. "При увеличении прожиточного минимума в регионе на 6,8% при прочих равных будет увеличен и размер единого пособия на 6,8%. При этом необходимо иметь в виду, что единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий", - сказал Балынин. Он уточнил, что первое проиндексированное пособие за январь 2027 года граждане получат в феврале, так как выплата перечисляется за предыдущий месяц. Кроме того, добавил специалист, повышение затронет ежемесячные выплаты из материнского капитала, они равны 100% детского прожиточного минимума в регионе. "Повышения ожидает и социальная доплата к пенсии для неработающих пожилых граждан, которая доводит их материальное обеспечение до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе", - заключил Балынин.
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192
40
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общество
Общество
02:40 21.10.2026
 
Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%

Экономист Балынин: прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Увеличение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% повлечет за собой автоматический рост единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других выплат, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, прожиточный минимум на душу населения в 2027 году вырастет до 20 227 рублей. Для трудоспособных граждан планка поднимется до 22 047 рублей, для детей - до 19 620 рублей, а для пенсионеров - до 17 395 рублей.
"При увеличении прожиточного минимума в регионе на 6,8% при прочих равных будет увеличен и размер единого пособия на 6,8%. При этом необходимо иметь в виду, что единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий", - сказал Балынин.
Он уточнил, что первое проиндексированное пособие за январь 2027 года граждане получат в феврале, так как выплата перечисляется за предыдущий месяц.
Кроме того, добавил специалист, повышение затронет ежемесячные выплаты из материнского капитала, они равны 100% детского прожиточного минимума в регионе.
"Повышения ожидает и социальная доплата к пенсии для неработающих пожилых граждан, которая доводит их материальное обеспечение до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе", - заключил Балынин.
 
Общество
 
 
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