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Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%

Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%

Увеличение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% повлечет за собой автоматический рост единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T02:40+0300

2026-10-21T02:40+0300

2026-10-21T02:40+0300

общество

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Увеличение прожиточного минимума в 2027 году на 6,8% повлечет за собой автоматический рост единого пособия семьям с детьми, социальных доплат к пенсиям и других выплат, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, прожиточный минимум на душу населения в 2027 году вырастет до 20 227 рублей. Для трудоспособных граждан планка поднимется до 22 047 рублей, для детей - до 19 620 рублей, а для пенсионеров - до 17 395 рублей. "При увеличении прожиточного минимума в регионе на 6,8% при прочих равных будет увеличен и размер единого пособия на 6,8%. При этом необходимо иметь в виду, что единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий", - сказал Балынин. Он уточнил, что первое проиндексированное пособие за январь 2027 года граждане получат в феврале, так как выплата перечисляется за предыдущий месяц. Кроме того, добавил специалист, повышение затронет ежемесячные выплаты из материнского капитала, они равны 100% детского прожиточного минимума в регионе. "Повышения ожидает и социальная доплата к пенсии для неработающих пожилых граждан, которая доводит их материальное обеспечение до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе", - заключил Балынин.

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общество