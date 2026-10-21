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Власти Германии готовятся к регулярному обмелению Рейна - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Германии готовятся к регулярному обмелению Рейна
Власти Германии готовятся к регулярному обмелению Рейна - 21.10.2026, ПРАЙМ
Власти Германии готовятся к регулярному обмелению Рейна
Критическое маловодье на главной судоходной реке Германии, Рейне, в будущем станет регулярным явлением, заявил министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:09+0300
2026-10-21T16:12+0300
бизнес
германия
фрг
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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Критическое маловодье на главной судоходной реке Германии, Рейне, в будущем станет регулярным явлением, заявил министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер. Агентство Рейтер сообщило в начале октября, что уровень воды в Рейне вновь упал до рекордно низкой отметки после продолжительной летней засухи. "Мы должны быть готовы к тому, что в будущем периоды низкого уровня воды будут возникать регулярно", - сказал Бильгер в интервью новостному порталу Web.de. Министр отметил, что, несмотря на наступившее в Германии похолодание и дожди, ситуация на Рейне остается напряженной. По его словам, власти Германии смогли компенсировать возникшие из-за обмеления ограничения для грузового судоходства. Тем не менее в будущем ставку решено сделать, по его словам, на расширение в стране водных путей и переоборудование судов для плавания в условиях маловодья. Немецкий телеканал N-TV сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие продолжительной засухи. Агентство Рейтер сообщало в свою очередь, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена в Германии на железнодорожный и автомобильный транспорт.
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бизнес, германия, фрг
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ
16:09 21.10.2026 (обновлено: 16:12 21.10.2026)
 
Власти Германии готовятся к регулярному обмелению Рейна

Бильгер: критическое маловодье на Рейне станет регулярным явлением

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Критическое маловодье на главной судоходной реке Германии, Рейне, в будущем станет регулярным явлением, заявил министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер.
Агентство Рейтер сообщило в начале октября, что уровень воды в Рейне вновь упал до рекордно низкой отметки после продолжительной летней засухи.
"Мы должны быть готовы к тому, что в будущем периоды низкого уровня воды будут возникать регулярно", - сказал Бильгер в интервью новостному порталу Web.de.
Министр отметил, что, несмотря на наступившее в Германии похолодание и дожди, ситуация на Рейне остается напряженной. По его словам, власти Германии смогли компенсировать возникшие из-за обмеления ограничения для грузового судоходства. Тем не менее в будущем ставку решено сделать, по его словам, на расширение в стране водных путей и переоборудование судов для плавания в условиях маловодья.
Немецкий телеканал N-TV сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие продолжительной засухи. Агентство Рейтер сообщало в свою очередь, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена в Германии на железнодорожный и автомобильный транспорт.
 
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