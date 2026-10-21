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Минпромторг планирует внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг планирует внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов
Минпромторг планирует внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов
Минпромторг РФ рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки, направленные на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:38+0300
2026-10-21T18:53+0300
бизнес
финансы
россия
антон алиханов
минпромторг
госдума
госсовет
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки, направленные на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". "Второе направление – это применение требований закона о платформенной экономике на маркетплейсах, чтобы добиться справедливых условий конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками… Целый ряд еще предложений мы сейчас обсуждаем на площадках правительства по дальнейшему совершенствованию этого законодательства", - сказал он. Алиханов пояснил, что в первую очередь подразумевается выравнивание условий для российских и иностранных товаров, в частности комиссий, которые маркетплейсы устанавливают для продавцов. "Считаем крайне важным запустить ряд поправок уже в этом году и направить их в Государственную думу", - добавил он. Министр отметил, что работа над поправками может проходить в несколько этапов, при этом ряд предложений уже согласован между ведомствами. Он призвал Минэкономразвития ускорить работу над ними, добавив, что пакет поправок уже готов к внесению.
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бизнес, финансы, россия, антон алиханов, минпромторг, госдума, госсовет
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Госдума, Госсовет
18:38 21.10.2026 (обновлено: 18:53 21.10.2026)
 
Минпромторг планирует внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов

Минпромторг рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки о комиссиях маркетплейсов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает до конца года внести в Госдуму поправки, направленные на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
"Второе направление – это применение требований закона о платформенной экономике на маркетплейсах, чтобы добиться справедливых условий конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками… Целый ряд еще предложений мы сейчас обсуждаем на площадках правительства по дальнейшему совершенствованию этого законодательства", - сказал он.
Алиханов пояснил, что в первую очередь подразумевается выравнивание условий для российских и иностранных товаров, в частности комиссий, которые маркетплейсы устанавливают для продавцов.
"Считаем крайне важным запустить ряд поправок уже в этом году и направить их в Государственную думу", - добавил он.
Министр отметил, что работа над поправками может проходить в несколько этапов, при этом ряд предложений уже согласован между ведомствами. Он призвал Минэкономразвития ускорить работу над ними, добавив, что пакет поправок уже готов к внесению.
 
БизнесФинансыРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгГосдумаГоссовет
 
 
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