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Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику
Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:49+0300
2026-10-21T21:50+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в следующем году, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники. Бюджетные средства предусмотрены, однако говорить об их финальных объемах пока рано - продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - рассказал министр о механизме трейд-ин на железнодорожную технику. Алиханов подчеркнул, что планы по запуску механизма трейд-ин на железнодорожную технику остаются в силе. Концептуально согласована механика и ключевые параметры. В сентябре текущего года министр отмечал, что запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг старается запустить его как можно скорее. Министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав.
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40
россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
21:49 21.10.2026 (обновлено: 21:50 21.10.2026)
 
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику

Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику в 2027 году

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в следующем году, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники. Бюджетные средства предусмотрены, однако говорить об их финальных объемах пока рано - продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - рассказал министр о механизме трейд-ин на железнодорожную технику.
Алиханов подчеркнул, что планы по запуску механизма трейд-ин на железнодорожную технику остаются в силе. Концептуально согласована механика и ключевые параметры.
В сентябре текущего года министр отмечал, что запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг старается запустить его как можно скорее.
Министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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