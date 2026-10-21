https://1prime.ru/20261021/minpromtorg-874495573.html
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику
Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:49+0300
2026-10-21T21:49+0300
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россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в следующем году, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники. Бюджетные средства предусмотрены, однако говорить об их финальных объемах пока рано - продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - рассказал министр о механизме трейд-ин на железнодорожную технику. Алиханов подчеркнул, что планы по запуску механизма трейд-ин на железнодорожную технику остаются в силе. Концептуально согласована механика и ключевые параметры. В сентябре текущего года министр отмечал, что запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг старается запустить его как можно скорее. Министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику
Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику в 2027 году
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в следующем году, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники. Бюджетные средства предусмотрены, однако говорить об их финальных объемах пока рано - продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - рассказал министр о механизме трейд-ин на железнодорожную технику.
Алиханов подчеркнул, что планы по запуску механизма трейд-ин на железнодорожную технику остаются в силе. Концептуально согласована механика и ключевые параметры.
В сентябре текущего года министр отмечал, что запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг старается запустить его как можно скорее.
Министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав.