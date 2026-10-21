https://1prime.ru/20261021/minpromtorg-874495573.html

Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику

Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг планирует расширить льготный автолизинг на рельсовую технику

Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:49+0300

2026-10-21T21:49+0300

2026-10-21T21:50+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность реализации механизма трейд-ин на базе программы льготного автолизинга за счет ее расширения на рельсовую технику в следующем году, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники. Бюджетные средства предусмотрены, однако говорить об их финальных объемах пока рано - продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - рассказал министр о механизме трейд-ин на железнодорожную технику. Алиханов подчеркнул, что планы по запуску механизма трейд-ин на железнодорожную технику остаются в силе. Концептуально согласована механика и ключевые параметры. В сентябре текущего года министр отмечал, что запуск механизма трейд-ин на закупку инновационных вагонов зависит от сроков финансирования, однако Минпромторг старается запустить его как можно скорее. Министерство планирует запустить специальную утилизационную программу по обновлению парка грузовых вагонов на инновационный подвижной состав.

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россия, антон алиханов, минпромторг