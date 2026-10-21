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Минсельхоз рассчитывает заложить 5 тысяч гектаров новых виноградников

Минсельхоз рассчитывает заложить 5 тысяч гектаров новых виноградников - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассчитывает заложить 5 тысяч гектаров новых виноградников

Минсельхоз России рассчитывает заложить в 2026 году порядка 5 тысяч гектаров новых виноградников, закладка продлится до декабря, рассказала заместитель... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:07+0300

2026-10-21T12:07+0300

2026-10-21T12:10+0300

сельское хозяйство

геленджик

минсельхоз

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает заложить в 2026 году порядка 5 тысяч гектаров новых виноградников, закладка продлится до декабря, рассказала заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина на пятом Российском винодельческом форуме. "В этом году также планируется закладка порядка 5 тысячи новых виноградников. И закладка еще будет происходить, наверное, до декабря месяца, поэтому основные итоги 2026 года мы уже подведем где-то, наверное, в январе-феврале 2027 года", - сказала она. Федина напомнила, что по итогам 2025 года в России было 113,3 тысячи гектаров виноградных насаждений. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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сельское хозяйство, геленджик, минсельхоз