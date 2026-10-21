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Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азовском море - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азовском море
Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азовском море - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азовском море
Минсельхоз России предлагает разрешить уничтожать медуз в Азово-Черноморском бассейне во время научно-исследовательских и контрольных работ, а также при... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:16+0300
2026-10-21T21:24+0300
бизнес
сельское хозяйство
азовское море
минсельхоз
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России предлагает разрешить уничтожать медуз в Азово-Черноморском бассейне во время научно-исследовательских и контрольных работ, а также при промышленном рыболовстве, говорится в пояснительной записке к проекту приказа об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Проект приказа опубликован на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов. "Предлагается разрешить выброс (уничтожение) медуз: при осуществлении научно-исследовательских и контрольных работ — путем дробления и измельчения с использованием специальных технических устройств и сброса за борт судна; при осуществлении промышленного рыболовства — медуз, попавших в орудия добычи (вылова)", - говорится в документе. Такое решение предлагается принять в связи с осолонением Азовского моря, отмечается в записке. Количество сцифоидных медуз в летне-осенний период значительно увеличилось. Согласно документу, непреднамеренный вылов медуз достигает 90–100% от общего улова, что препятствует эффективному осуществлению специализированного промысла пиленгаса, бычков и других видов. "Медуза не является целевым объектом промысла, спрос на ее переработку отсутствует", - подчеркивается в пояснительной записке.
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бизнес, сельское хозяйство, азовское море, минсельхоз
Бизнес, Сельское хозяйство, Азовское море, Минсельхоз
21:16 21.10.2026 (обновлено: 21:24 21.10.2026)
 
Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азовском море

Минсельхоз предложил разрешить уничтожать медуз в Азово-Черноморском бассейне

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России предлагает разрешить уничтожать медуз в Азово-Черноморском бассейне во время научно-исследовательских и контрольных работ, а также при промышленном рыболовстве, говорится в пояснительной записке к проекту приказа об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
Проект приказа опубликован на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается разрешить выброс (уничтожение) медуз: при осуществлении научно-исследовательских и контрольных работ — путем дробления и измельчения с использованием специальных технических устройств и сброса за борт судна; при осуществлении промышленного рыболовства — медуз, попавших в орудия добычи (вылова)", - говорится в документе.
Такое решение предлагается принять в связи с осолонением Азовского моря, отмечается в записке. Количество сцифоидных медуз в летне-осенний период значительно увеличилось. Согласно документу, непреднамеренный вылов медуз достигает 90–100% от общего улова, что препятствует эффективному осуществлению специализированного промысла пиленгаса, бычков и других видов.
"Медуза не является целевым объектом промысла, спрос на ее переработку отсутствует", - подчеркивается в пояснительной записке.
 
БизнесСельское хозяйствоАзовское мореМинсельхоз
 
 
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