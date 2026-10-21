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Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам
Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам
Минтранс России не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, но считает необходимым разработать правила обслуживания... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:41+0300
2026-10-21T15:45+0300
бизнес
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, но считает необходимым разработать правила обслуживания водителей на таких дорогах при ремонте, сообщил в Госдуме глава ведомства Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера РФ. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. Соответствующий вопрос министру в ходе пленарного заседания задала депутат от фракции "Новые люди" Дарья Кислицына, которая указала, что партия предлагала временную отмену взимания платы за проезд по участкам платных автодорог, на которых проводятся ремонтные работы. "Я не думаю, что по всем ремонтам имело бы смысл отменить плату целиком", - ответил Никитин. Он добавил, что ведомство займется разработкой правил, которые будут определять порядок обслуживания водителей на платных автотрассах во время проведения ремонтных работ.
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бизнес, госдума
Бизнес, Госдума
15:41 21.10.2026 (обновлено: 15:45 21.10.2026)
 
Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам

Никитин: Минтранс не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам дорог

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, но считает необходимым разработать правила обслуживания водителей на таких дорогах при ремонте, сообщил в Госдуме глава ведомства Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера РФ.
Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта.
Соответствующий вопрос министру в ходе пленарного заседания задала депутат от фракции "Новые люди" Дарья Кислицына, которая указала, что партия предлагала временную отмену взимания платы за проезд по участкам платных автодорог, на которых проводятся ремонтные работы.
"Я не думаю, что по всем ремонтам имело бы смысл отменить плату целиком", - ответил Никитин.
Он добавил, что ведомство займется разработкой правил, которые будут определять порядок обслуживания водителей на платных автотрассах во время проведения ремонтных работ.
 
БизнесГосдума
 
 
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