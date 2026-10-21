https://1prime.ru/20261021/mintrans-874476645.html

Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам

Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам - 21.10.2026, ПРАЙМ

Никитин оценил идею отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам

Минтранс России не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, но считает необходимым разработать правила обслуживания... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:41+0300

2026-10-21T15:41+0300

2026-10-21T15:45+0300

бизнес

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России не видит смысла в отмене платы за проезд по ремонтируемым участкам платных автодорог, но считает необходимым разработать правила обслуживания водителей на таких дорогах при ремонте, сообщил в Госдуме глава ведомства Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера РФ. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. Соответствующий вопрос министру в ходе пленарного заседания задала депутат от фракции "Новые люди" Дарья Кислицына, которая указала, что партия предлагала временную отмену взимания платы за проезд по участкам платных автодорог, на которых проводятся ремонтные работы. "Я не думаю, что по всем ремонтам имело бы смысл отменить плату целиком", - ответил Никитин. Он добавил, что ведомство займется разработкой правил, которые будут определять порядок обслуживания водителей на платных автотрассах во время проведения ремонтных работ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, госдума