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Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году

Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году

Минтранс России продолжит развитие морских портов страны, к 2030 году планирует увеличить их мощности на 108 миллионов тонн, сообщил в Госдуме глава Росавиации... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:51+0300

бизнес

россия

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росавиация

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит развитие морских портов страны, к 2030 году планирует увеличить их мощности на 108 миллионов тонн, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Также продолжим развивать морские порты во всех бассейнах. К 2030 году планируем увеличить их мощности на 108 миллионов тонн", - сказал Ядров, выступая на пленарном заседании. По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот портов по итогам 2025 года составил 884,5 миллиона тонн. Как сообщала в июле компания "Морцентр-ТЭК", перевалка грузов в морских портах России в первом полугодии текущего года составила 451,5 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, росавиация