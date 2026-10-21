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Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году
Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году
Минтранс России продолжит развитие морских портов страны, к 2030 году планирует увеличить их мощности на 108 миллионов тонн, сообщил в Госдуме глава Росавиации... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:47+0300
2026-10-21T15:47+0300
2026-10-21T15:51+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит развитие морских портов страны, к 2030 году планирует увеличить их мощности на 108 миллионов тонн, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Также продолжим развивать морские порты во всех бассейнах. К 2030 году планируем увеличить их мощности на 108 миллионов тонн", - сказал Ядров, выступая на пленарном заседании. По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот портов по итогам 2025 года составил 884,5 миллиона тонн. Как сообщала в июле компания "Морцентр-ТЭК", перевалка грузов в морских портах России в первом полугодии текущего года составила 451,5 миллиона тонн.
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бизнес, россия, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Росавиация
Минтранс планирует увеличить мощности морских портов к 2030 году
Минтранс планирует к 2030 году увеличить мощности морских портов на 108 миллионов тонн
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит развитие морских портов страны, к 2030 году планирует увеличить их мощности на 108 миллионов тонн, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России.
Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта.
"Также продолжим развивать морские порты во всех бассейнах. К 2030 году планируем увеличить их мощности на 108 миллионов тонн", - сказал Ядров, выступая на пленарном заседании.
По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот портов по итогам 2025 года составил 884,5 миллиона тонн. Как сообщала в июле компания "Морцентр-ТЭК", перевалка грузов в морских портах России в первом полугодии текущего года составила 451,5 миллиона тонн.