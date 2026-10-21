https://1prime.ru/20261021/mintrans-874478398.html
Ядров рассказал о развитии железной дороги на юге
Ядров рассказал о развитии железной дороги на юге - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал о развитии железной дороги на юге
Минтранс России продолжит заниматься развитием железной дороги в южном направлении, а в 2026 году на этом направлении планируется отремонтировать 500 километров | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:09+0300
2026-10-21T16:09+0300
2026-10-21T16:11+0300
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госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит заниматься развитием железной дороги в южном направлении, а в 2026 году на этом направлении планируется отремонтировать 500 километров железнодорожных путей, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, кандидат на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства. "Для нас комфорт и безопасность не только на железной дороге, но и на всех видах транспорта является ключевым направлением. В Минтрансе ежегодно утверждается соответствующий план ремонта инфраструктуры за счет той надбавки, которая формируется внутри тарифа на перевозку. И наши планы в этом году провести ремонт на более чем 500 километров железнодорожных путей в южном направлении", - сказал Ядров. Он добавил, что ежедневно фиксируется, какие есть задержки со стороны авиационного транспорта. "И тут делаем во многом усилия и будем делать на развитие железной дороги в этом направлении. Отдельные слова благодарности коллегам из РЖД, ... они постоянно оказывают поддержку, увеличивают количество провозных емкостей в случае таких задержек", - отметил Ядров.
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бизнес, россия, госдума, росавиация, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Росавиация, РЖД
Ядров рассказал о развитии железной дороги на юге
Ядров: Минтранс продолжит развивать железную дорогу в южном направлении
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит заниматься развитием железной дороги в южном направлении, а в 2026 году на этом направлении планируется отремонтировать 500 километров железнодорожных путей, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, кандидат на пост министра транспорта России.
Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
"Для нас комфорт и безопасность не только на железной дороге, но и на всех видах транспорта является ключевым направлением. В Минтрансе ежегодно утверждается соответствующий план ремонта инфраструктуры за счет той надбавки, которая формируется внутри тарифа на перевозку. И наши планы в этом году провести ремонт на более чем 500 километров железнодорожных путей в южном направлении", - сказал Ядров.
Он добавил, что ежедневно фиксируется, какие есть задержки со стороны авиационного транспорта.
"И тут делаем во многом усилия и будем делать на развитие железной дороги в этом направлении. Отдельные слова благодарности коллегам из РЖД, ... они постоянно оказывают поддержку, увеличивают количество провозных емкостей в случае таких задержек", - отметил Ядров.