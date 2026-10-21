https://1prime.ru/20261021/mintrans-874480355.html

Минтранс предлагает эвакуировать автомобиль после получения уведомления

Минтранс предлагает эвакуировать автомобиль после получения уведомления - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс предлагает эвакуировать автомобиль после получения уведомления

Минтранс России подготовил законопроект, предполагающий возможность эвакуации автомобиля только после получения владельцем соответствующего цифрового... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:33+0300

2026-10-21T16:33+0300

2026-10-21T16:33+0300

бизнес

россия

госдума

росавиация

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил законопроект, предполагающий возможность эвакуации автомобиля только после получения владельцем соответствующего цифрового уведомления, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума в среду рассматривает на пленарном заседании кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Минтрансом России подготовлен соответствующий проект федерального закона, и в случае вашей поддержки будет введена единая система взимания платы. Это цифровая платформа, которая позволит обмениваться всем объемом информации, сервисов, уведомлениями об эвакуации, чтобы для наших граждан это стало более комфортным", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании. "Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, росавиация