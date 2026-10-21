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В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия

В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Минцифры создали штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия

Штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия создан в Минцифры России, заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:54+0300

2026-10-21T13:54+0300

2026-10-21T13:54+0300

технологии

россия

финансы

минцифры

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Штаб по защите сетей связи от внешнего воздействия создан в Минцифры России, заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко. "Кроме обеспечения киберзащиты, сегодня важно обеспечить и физическую защиту. В министерстве организован отраслевой штаб по защите сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. В его работе определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите", - сказал он, выступая на форуме "Спектр-2026". По словам замглавы ведомства, в Минцифры утвердили требования по защите объектов. "Организовано взаимодействие с единым национальным центром (по реагированию на угрозы атак - ред.) и министерством обороны Российской Федерации", - уточнил он. Угнивенко добавил, что особое внимание в штабе уделено резервированию узлов связи и магистральных линий, и это позволит операторам продолжить оказание услуг "даже при разрушении их сетевых узлов". Замминистра подчеркнул, что такой подход позволяет сохранять баланс. "Требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, но обеспечивать необходимый и достаточный уровень безопасности", - прокомментировал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, минцифры