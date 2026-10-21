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Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге

Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

мировая экономика

китай

кнр

санкт-петербург

михаил мишустин

владимир путин

си цзиньпин

госсовет

шос

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге. Накануне Мишустин и Ли Цян приняли участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в столице Таджикистана Душанбе. Вечером в тот же день Мишустин встретил Ли Цяна уже в Санкт-Петербурге и провел ему экскурсию по Екатерининскому и Александровскому дворцам в Царском селе. Премьер Госсовета КНР посещает город впервые. На переговорах в Петербурге будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества России и Китая, будут приняты совместное коммюнике и ряд двусторонних документов, сообщала пресс-служба российского кабмина. Приоритетное внимание будет уделено укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, образовании и других сферах. Россия и Китай в этом году отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае 2026 года по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был продлен еще на пять лет. РЕГУЛЯРНЫЕ КОНТАКТЫ Переговоры Мишустина и Ли Цяна пройдут в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Предыдущие такие контакты состоялись в начале ноября прошлого года в китайском Ханчжоу, который российский премьер посетил с рабочим визитом. Мишустин отметил развитие диалога двух стран несмотря на западные санкции, подчеркнув, что отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю. Кроме того, Мишустин и Ли Цян встречались в Москве накануне заседания Совета глав правительств стран ШОС в середине ноября прошлого года. Сотрудничество России и Китая проверено временем, подчеркивал российский премьер, оно многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам. В свою очередь, премьер Госсовета КНР указывал на готовность Пекина углублять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. ДРУЖБА И ДОБРОСОСЕДСТВО Россию и Китай связывают доверительные и дружеские отношения, что является важным фактором стабилизации мировой политики, подчеркивал Путин. Товарооборот двух стран составляет 240 миллиардов долларов и продолжает расти. Особое место в двусторонних отношениях занимает сотрудничество в области энергетики: Россия - один из основных поставщиков энергоресурсов в Китай и занимает первое место по экспорту нефти и газа в страну. Российские и китайские путешественники могут совершать поездки без виз на срок до 30 дней, что положительно сказывается на туризме. Так, взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года.

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мировая экономика, китай, кнр, санкт-петербург, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин, госсовет, шос