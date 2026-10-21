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Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая

Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая

Доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:46+0300

2026-10-21T09:46+0300

2026-10-21T09:47+0300

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китай

михаил мишустин

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе 31-й регулярной встречи правительств России и Китая Мишустин отметил, что несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество стран демонстрирует очень хорошую динамику. "Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля в взаимной торговле близка уже к 100%", - сказал премьер-министр РФ. Россия и Китай в этом году отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае 2026 года по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был продлен еще на пять лет.

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россия, китай, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин