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Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая
Доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:46+0300
2026-10-21T09:47+0300
россия
китай
михаил мишустин
владимир путин
си цзиньпин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе 31-й регулярной встречи правительств России и Китая Мишустин отметил, что несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество стран демонстрирует очень хорошую динамику. "Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля в взаимной торговле близка уже к 100%", - сказал премьер-министр РФ. Россия и Китай в этом году отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае 2026 года по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был продлен еще на пять лет.
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россия, китай, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
09:46 21.10.2026 (обновлено: 09:47 21.10.2026)
 
Мишустин оценил долю национальных валют в расчетах России и Китая

Премьер Мишустин: доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России и Китая составляет около 100%, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В ходе 31-й регулярной встречи правительств России и Китая Мишустин отметил, что несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество стран демонстрирует очень хорошую динамику.
"Мы расширяем использование национальных валют. Сегодня их доля в взаимной торговле близка уже к 100%", - сказал премьер-министр РФ.
Россия и Китай в этом году отмечают 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в мае 2026 года по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был продлен еще на пять лет.
 
РОССИЯКИТАЙМихаил МишустинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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