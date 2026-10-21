https://1prime.ru/20261021/mishustin-874455598.html

Мишустин назвал сотрудничество России и Китая в энергетике стратегическим

Мишустин назвал сотрудничество России и Китая в энергетике стратегическим - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал сотрудничество России и Китая в энергетике стратегическим

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере носит стратегический характер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:47+0300

2026-10-21T09:47+0300

2026-10-21T09:47+0300

россия

китай

михаил мишустин

госсовет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере носит стратегический характер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сотрудничество в энергетической сфере носит стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

китай

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россия, китай, михаил мишустин, госсовет