https://1prime.ru/20261021/mishustin-874455688.html
Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Китая
Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Китая
Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая демонстрирует позитивную динамику, несмотря на внешнее давление, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:48+0300
2026-10-21T09:48+0300
2026-10-21T09:48+0300
россия
китай
михаил мишустин
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874455688.jpg?1792565295
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая демонстрирует позитивную динамику, несмотря на внешнее давление, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует очень хорошую динамику. За 25 лет наш взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, госсовет
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Госсовет
Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Китая
Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая показывает позитивную динамику