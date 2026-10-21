https://1prime.ru/20261021/mishustin-874455768.html
Россия и Китай уделяют особое внимание сельскому хозяйству, заявил Мишустин
Россия и Китай уделяют особое внимание сельскому хозяйству, заявил Мишустин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай уделяют особое внимание сельскому хозяйству, заявил Мишустин
Россия и Китай уделяют особое внимание взаимодействию в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр России Михаил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:48+0300
2026-10-21T09:48+0300
2026-10-21T09:48+0300
сельское хозяйство
россия
китай
михаил мишустин
госсовет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай уделяют особое внимание взаимодействию в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Конечно же, уделяем особое внимание взаимодействию в области сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности России и Китая", - сказал Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
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сельское хозяйство, россия, китай, михаил мишустин, госсовет
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Госсовет
Россия и Китай уделяют особое внимание сельскому хозяйству, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и КНР уделяют особое внимание взаимодействию в сельском хозяйстве