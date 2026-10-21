https://1prime.ru/20261021/mishustin-874456651.html
Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин
Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин - 21.10.2026, ПРАЙМ
Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин
Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, объемы двусторонних инвестиций увеличиваются, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:21+0300
2026-10-21T10:21+0300
2026-10-21T10:21+0300
россия
китай
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874456651.jpg?1792567263
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, объемы двусторонних инвестиций увеличиваются, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Взаимная торговля (РФ и Китая - ред.) уверенно растет, а расчеты проходят преимущественно в рублях и юанях. Последовательно увеличиваются объемы двусторонних инвестиций", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Он подчеркнул, что в портфеле профильной комиссии уже свыше девяноста проектов в самых разных областях - от металлургии до сельского хозяйства.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: двусторонняя торговля России и Китая уверенно растет