https://1prime.ru/20261021/mishustin-874456651.html

Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин

Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин - 21.10.2026, ПРАЙМ

Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, заявил Мишустин

Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, объемы двусторонних инвестиций увеличиваются, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:21+0300

2026-10-21T10:21+0300

2026-10-21T10:21+0300

россия

китай

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874456651.jpg?1792567263

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Китая уверенно растет, объемы двусторонних инвестиций увеличиваются, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Взаимная торговля (РФ и Китая - ред.) уверенно растет, а расчеты проходят преимущественно в рублях и юанях. Последовательно увеличиваются объемы двусторонних инвестиций", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Он подчеркнул, что в портфеле профильной комиссии уже свыше девяноста проектов в самых разных областях - от металлургии до сельского хозяйства.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, михаил мишустин