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Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай
Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай
Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в Китай, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:24+0300
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газ
россия
китай
михаил мишустин
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С-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в Китай, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти, природного газа в КНР", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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газ, россия, китай, михаил мишустин
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай
Мишустин: Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в Китай