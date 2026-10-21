https://1prime.ru/20261021/mishustin-874456996.html

Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай

Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай

Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в Китай, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:24+0300

2026-10-21T10:24+0300

2026-10-21T10:24+0300

газ

россия

китай

михаил мишустин

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С-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и природного газа в Китай, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти, природного газа в КНР", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

китай

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газ, россия, китай, михаил мишустин