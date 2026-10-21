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Мишустин призвал расширить географию для воздушного транспорта
Мишустин призвал расширить географию для воздушного транспорта - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал расширить географию для воздушного транспорта
Россия и Китай должны еще больше расширять географию для воздушного транспорта, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай должны еще больше расширять географию для воздушного транспорта, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "На нынешнем этапе необходимо активнее модернизировать пункты пропуска, внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки, формировать новые транспортные коридоры, ну и, конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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россия, бизнес, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал расширить географию для воздушного транспорта
Мишустин: Россия и Китай должны еще больше расширять географию для воздушного транспорта