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Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза

Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза - 21.10.2026, ПРАЙМ

Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза

Взаимный туристический поток России и Китая за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:24+0300

2026-10-21T10:24+0300

2026-10-21T10:24+0300

туризм

россия

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китай

михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Китая за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Наши народы искренне симпатизируют друг другу, стремятся лучше узнать историю, традиции, современное искусство России и Китая. Только за первое полугодие взаимный турпоток увеличился примерно в полтора раза", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

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туризм, россия, бизнес, китай, михаил мишустин