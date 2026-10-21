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Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза
Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза - 21.10.2026, ПРАЙМ
Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза
Взаимный туристический поток России и Китая за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:24+0300
туризм
россия
бизнес
китай
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Китая за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Наши народы искренне симпатизируют друг другу, стремятся лучше узнать историю, традиции, современное искусство России и Китая. Только за первое полугодие взаимный турпоток увеличился примерно в полтора раза", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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туризм, россия, бизнес, китай, михаил мишустин
Туризм, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза
Мишустин: взаимный турпоток России и Китая за первое полугодие вырос в полтора раза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток России и Китая за первое полугодие 2026 года увеличился примерно в полтора раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Наши народы искренне симпатизируют друг другу, стремятся лучше узнать историю, традиции, современное искусство России и Китая. Только за первое полугодие взаимный турпоток увеличился примерно в полтора раза", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.