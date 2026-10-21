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Товарооборот аграриев с Китаем за девять месяцев вырос на треть

Товарооборот аграриев с Китаем за девять месяцев вырос на треть - 21.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот аграриев с Китаем за девять месяцев вырос на треть

Объем товарооборота продукцией аграриев с КНР за девять месяцев 2026 года увеличился более чем на треть относительно аналогичного периода 2025 года, сообщил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:25+0300

2026-10-21T10:25+0300

2026-10-21T10:25+0300

сельское хозяйство

россия

китай

михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Объем товарооборота продукцией аграриев с КНР за девять месяцев 2026 года увеличился более чем на треть относительно аналогичного периода 2025 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Объем товарооборота продукцией аграрного сектора за девять месяцев текущего года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

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сельское хозяйство, россия, китай, михаил мишустин