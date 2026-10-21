https://1prime.ru/20261021/mishustin-874457782.html

Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай

Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай

Россия будет и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай, готова усилить сотрудничество в энергетике, заявил премьер-министр РФ... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:27+0300

2026-10-21T10:27+0300

2026-10-21T10:27+0300

россия

китай

михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай, готова усилить сотрудничество в энергетике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.

китай

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россия, китай, михаил мишустин