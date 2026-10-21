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Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай
Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай
Россия будет и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай, готова усилить сотрудничество в энергетике, заявил премьер-министр РФ... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:27+0300
2026-10-21T10:27+0300
2026-10-21T10:27+0300
россия
китай
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай, готова усилить сотрудничество в энергетике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов. Да и в целом – готовы усилить сотрудничество в энергетике", - сказал Мишустин в ходе своего выступления на 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.
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россия, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Россия будет и дальше надежно обеспечивать поставки энергоресурсов в Китай
Мишустин: Россия будет надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в Китай