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Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на границе с КНР
Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на границе с КНР - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на границе с КНР
Пункты пропуска на границе Китая и России необходимо активнее модернизировать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:27+0300
2026-10-21T10:27+0300
2026-10-21T10:27+0300
россия
бизнес
китай
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Пункты пропуска на границе Китая и России необходимо активнее модернизировать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Необходимо активнее модернизировать пункты пропуска, внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки, формировать новые транспортные коридоры", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на границе с КНР
Мишустин: на границе России и Китая необходимо активнее модернизировать пункты пропуска