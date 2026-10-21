https://1prime.ru/20261021/mishustin-874458289.html

Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая

Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая

Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в здравоохранении, сфере спорта, культуре, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:28+0300

2026-10-21T10:28+0300

2026-10-21T10:28+0300

россия

китай

михаил мишустин

владимир путин

си цзиньпин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в здравоохранении, сфере спорта, культуре, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "У нас выстроено плодотворное взаимодействие в здравоохранении, в сфере спорта, культуры и кинематографии", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Он отметил, что продолжается реализация мероприятий перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования, старт которым дали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае. "Это открывает уникальные возможности для совместной подготовки высокопрофессиональных кадров будущего", - добавил Мишустин.

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россия, китай, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин