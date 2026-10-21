https://1prime.ru/20261021/mishustin-874458289.html
Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая
Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая
Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в здравоохранении, сфере спорта, культуре, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:28+0300
2026-10-21T10:28+0300
2026-10-21T10:28+0300
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михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в здравоохранении, сфере спорта, культуре, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "У нас выстроено плодотворное взаимодействие в здравоохранении, в сфере спорта, культуры и кинематографии", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Он отметил, что продолжается реализация мероприятий перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования, старт которым дали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае. "Это открывает уникальные возможности для совместной подготовки высокопрофессиональных кадров будущего", - добавил Мишустин.
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россия, китай, михаил мишустин, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Мишустин отметил плодотворное взаимодействие России и Китая
Мишустин: РФ и Китай плодотворно взаимодействуют в здравоохранении, культуре и спорте