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"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии

"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии

Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:28+0300

2026-10-21T10:28+0300

2026-10-21T10:28+0300

газ

россия

китай

евразия

михаил мишустин

газопровод "сила сибири"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стабильно функционирует газопровод "Сила Сибири". Ведется строительство "дальневосточного" маршрута. Прорабатывается проект создания трубопровода "Сила Байкала". Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

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газ, россия, китай, евразия, михаил мишустин, газопровод "сила сибири"