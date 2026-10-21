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"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии
"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии
Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:28+0300
2026-10-21T10:28+0300
2026-10-21T10:28+0300
газ
россия
китай
евразия
михаил мишустин
газопровод "сила сибири"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стабильно функционирует газопровод "Сила Сибири". Ведется строительство "дальневосточного" маршрута. Прорабатывается проект создания трубопровода "Сила Байкала". Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии", - сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕВРАЗИЯ, Михаил Мишустин, Газопровод "Сила Сибири"
"Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии
Премьер Мишустин: "Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии