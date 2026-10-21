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На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей

На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей

Более 4 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области, следует из данных портала госзакупок. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:54+0300

2026-10-21T19:54+0300

2026-10-21T19:56+0300

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Более 4 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области, следует из данных портала госзакупок. ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ("Ространсмодернизация") провело конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и реконструкции аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области. "Победителем признается участник закупки с идентификационным номером заявки 1 (общество с ограниченной ответственностью "Аавтобан"… с ценой контракта… 4 351 278 147 рублей 71 копейка", - говорится в итоговом протоколе закупки. На данный момент госконтракт пока не заключен. Работы, согласно проекту контракта, должны быть завершены к концу декабря 2028 года. По данным сайта "Ространсмодернизации", в перечень работ входят реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона для эксплуатации воздушных судов, а также реконструкция водосточно-дренажной сети. Планируется, в частности, строительство специальной изолированной стоянки для воздушных судов и устройство ее освещения. Реконструкция аэропортового комплекса Балаково создаст благоприятные условия для развития местных и межрегиональных воздушных перевозок, современный транспортный узел обеспечит доступность авиационных перевозок для жителей региона, отмечают в "Ространсмодернизации".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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