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На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
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На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей
На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей
Более 4 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области, следует из данных портала госзакупок. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:54+0300
2026-10-21T19:56+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Более 4 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области, следует из данных портала госзакупок. ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ("Ространсмодернизация") провело конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и реконструкции аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области. "Победителем признается участник закупки с идентификационным номером заявки 1 (общество с ограниченной ответственностью "Аавтобан"… с ценой контракта… 4 351 278 147 рублей 71 копейка", - говорится в итоговом протоколе закупки. На данный момент госконтракт пока не заключен. Работы, согласно проекту контракта, должны быть завершены к концу декабря 2028 года. По данным сайта "Ространсмодернизации", в перечень работ входят реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона для эксплуатации воздушных судов, а также реконструкция водосточно-дренажной сети. Планируется, в частности, строительство специальной изолированной стоянки для воздушных судов и устройство ее освещения. Реконструкция аэропортового комплекса Балаково создаст благоприятные условия для развития местных и межрегиональных воздушных перевозок, современный транспортный узел обеспечит доступность авиационных перевозок для жителей региона, отмечают в "Ространсмодернизации".
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192
40
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4.7
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бизнес
Бизнес
19:54 21.10.2026 (обновлено: 19:56 21.10.2026)
 
На реконструкцию аэропорта Балаково направят более 4 миллиардов рублей

Более четырех миллиардов рублей направят на реконструкцию аэропорта в Саратовской области

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Более 4 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области, следует из данных портала госзакупок.
ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ("Ространсмодернизация") провело конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и реконструкции аэропортового комплекса Балаково в Саратовской области.
"Победителем признается участник закупки с идентификационным номером заявки 1 (общество с ограниченной ответственностью "Аавтобан"… с ценой контракта… 4 351 278 147 рублей 71 копейка", - говорится в итоговом протоколе закупки. На данный момент госконтракт пока не заключен.
Работы, согласно проекту контракта, должны быть завершены к концу декабря 2028 года.
По данным сайта "Ространсмодернизации", в перечень работ входят реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона для эксплуатации воздушных судов, а также реконструкция водосточно-дренажной сети. Планируется, в частности, строительство специальной изолированной стоянки для воздушных судов и устройство ее освещения.
Реконструкция аэропортового комплекса Балаково создаст благоприятные условия для развития местных и межрегиональных воздушных перевозок, современный транспортный узел обеспечит доступность авиационных перевозок для жителей региона, отмечают в "Ространсмодернизации".
 
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