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MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS - 21.10.2026, ПРАЙМ
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MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS
MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS - 21.10.2026, ПРАЙМ
MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:58+0300
2026-10-21T14:58+0300
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nis
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БУДАПЕШТ, 21 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявив, что никаких изменений по сделке не произошло. Первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали заявил в среду, что договор подписан, требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами. "В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении компании, опубликованном на Будапештской бирже.
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сша, сербия, mol, nis
США, СЕРБИЯ, MOL, NIS
14:58 21.10.2026
 
MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS

Венгерская MOL опровергла заявления о подписании договора с "Нефтяной индустрией Сербии"

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
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БУДАПЕШТ, 21 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявив, что никаких изменений по сделке не произошло.
Первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали заявил в среду, что договор подписан, требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами.
"В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении компании, опубликованном на Будапештской бирже.
 
СШАСЕРБИЯMOLNIS
 
 
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