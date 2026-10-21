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MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS

MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS - 21.10.2026, ПРАЙМ

MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке NIS

Венгерская нефтегазовая компания MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:58+0300

2026-10-21T14:58+0300

2026-10-21T14:58+0300

сша

сербия

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nis

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БУДАПЕШТ, 21 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL опровергла заявления о подписании договора о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), заявив, что никаких изменений по сделке не произошло. Первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали заявил в среду, что договор подписан, требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами. "В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении компании, опубликованном на Будапештской бирже.

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сша, сербия, mol, nis