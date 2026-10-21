https://1prime.ru/20261021/mosbirzha-874491027.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,93%
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,93% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,93%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды уменьшился на 0,93%, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:16+0300
2026-10-21T19:16+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды уменьшился на 0,93%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,93% - до 2446,87 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, торги
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 0,93%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,93%, до 2446,87 пункта