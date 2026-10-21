https://1prime.ru/20261021/mosenergo-874472310.html

"Мосэнерго" за 9 месяцев снизило производство электроэнергии на 2,9%

"Мосэнерго" за 9 месяцев снизило производство электроэнергии на 2,9% - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Мосэнерго" за 9 месяцев снизило производство электроэнергии на 2,9%

Производство электроэнергии на станциях "Мосэнерго" за январь-сентябрь снизилось на 2,9%, до 45,22 миллиарда кВт.ч., сообщила компания. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:40+0300

2026-10-21T14:40+0300

2026-10-21T14:40+0300

мосэнерго

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Производство электроэнергии на станциях "Мосэнерго" за январь-сентябрь снизилось на 2,9%, до 45,22 миллиарда кВт.ч., сообщила компания. "За январь-сентябрь 2026 года электростанции ПАО "Мосэнерго" выработали 45,22 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (46,55 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении. Такое снижение оказалось связано с изменением графиков ремонта оборудования и снижением востребованности генерации, поясняет компания. При этом отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций компании увеличился на 10,6% и составил 56,3 миллиона Гкал. Положительная динамика обусловлена более низкой температурой наружного воздуха в отчетном периоде, отмечается в сообщении. В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.

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мосэнерго