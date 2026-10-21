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Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса
Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса
Московская городская Дума приняла поправки в закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства столицы, они предусматривают создание более... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:24+0300
2026-10-21T13:24+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Московская городская Дума приняла поправки в закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства столицы, они предусматривают создание более благоприятных условий для развития этой сферы в Москве, такое решение было принято на пленарном заседании в среду. "Принятые изменения в Закон города Москвы № 60 "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве" приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным и создают более благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Москве", - сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В частности, актуализированы нормы о реестре получателей поддержки, расширяется круг субъектов, имеющих право на финансовую помощь, уточняются отдельные понятия с учетом последних изменений в федеральных актах, пояснил он. "Поддержка предпринимательства остается одним из приоритетных направлений развития экономики столицы", - отметил Шапошников. Он уточнил, что в Москве зарегистрировано 937 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой около 3,5 миллионов человек, а это более 40% рабочих мест. По его словам, каждый четвертый рубль налоговых доходов бюджета приходится именно на малый и средний бизнес.
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40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
13:24 21.10.2026
 
Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса

Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего предпринимательства

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Московская городская Дума приняла поправки в закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства столицы, они предусматривают создание более благоприятных условий для развития этой сферы в Москве, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.
"Принятые изменения в Закон города Москвы № 60 "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве" приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным и создают более благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Москве", - сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В частности, актуализированы нормы о реестре получателей поддержки, расширяется круг субъектов, имеющих право на финансовую помощь, уточняются отдельные понятия с учетом последних изменений в федеральных актах, пояснил он.
"Поддержка предпринимательства остается одним из приоритетных направлений развития экономики столицы", - отметил Шапошников.
Он уточнил, что в Москве зарегистрировано 937 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой около 3,5 миллионов человек, а это более 40% рабочих мест. По его словам, каждый четвертый рубль налоговых доходов бюджета приходится именно на малый и средний бизнес.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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