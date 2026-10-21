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Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса

Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мосгордума приняла поправки в закон о поддержке малого и среднего бизнеса

Московская городская Дума приняла поправки в закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства столицы, они предусматривают создание более... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:24+0300

2026-10-21T13:24+0300

2026-10-21T13:24+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Московская городская Дума приняла поправки в закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства столицы, они предусматривают создание более благоприятных условий для развития этой сферы в Москве, такое решение было принято на пленарном заседании в среду. "Принятые изменения в Закон города Москвы № 60 "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве" приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным и создают более благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Москве", - сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В частности, актуализированы нормы о реестре получателей поддержки, расширяется круг субъектов, имеющих право на финансовую помощь, уточняются отдельные понятия с учетом последних изменений в федеральных актах, пояснил он. "Поддержка предпринимательства остается одним из приоритетных направлений развития экономики столицы", - отметил Шапошников. Он уточнил, что в Москве зарегистрировано 937 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой около 3,5 миллионов человек, а это более 40% рабочих мест. По его словам, каждый четвертый рубль налоговых доходов бюджета приходится именно на малый и средний бизнес.

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