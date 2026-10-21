Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/moshelovka-874449987.html
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой - 21.10.2026, ПРАЙМ
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой
Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T01:07+0300
2026-10-21T01:07+0300
бизнес
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874449987.jpg?1792534022
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах подключаются регулярные списания с карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%", - рассказали там. Далее при попытке оформления проездных документов потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, где теряет внесенную сумму, а с карты активируются регулярные списания в пользу мошенников. В "Мошеловке" рекомендуют внимательно проверять адресную строку в браузере, поскольку любые лишние символы или ошибки в доменном имени выдают подделку. "Приобретайте железнодорожные билеты только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные билетные кассы. Игнорируйте сторонние ресурсы, заявляющие о продаже билетов по ценам существенно ниже официальных тарифов", - заключили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
01:07 21.10.2026
 
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой

"Мошеловка": мошенники предлагают купить железнодорожные билеты со скидкой 20%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах подключаются регулярные списания с карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%", - рассказали там.
Далее при попытке оформления проездных документов потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, где теряет внесенную сумму, а с карты активируются регулярные списания в пользу мошенников.
В "Мошеловке" рекомендуют внимательно проверять адресную строку в браузере, поскольку любые лишние символы или ошибки в доменном имени выдают подделку.
"Приобретайте железнодорожные билеты только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные билетные кассы. Игнорируйте сторонние ресурсы, заявляющие о продаже билетов по ценам существенно ниже официальных тарифов", - заключили там.
 
БизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала