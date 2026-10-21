https://1prime.ru/20261021/moshelovka-874449987.html

В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой

В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой - 21.10.2026, ПРАЙМ

В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой

Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T01:07+0300

2026-10-21T01:07+0300

2026-10-21T01:07+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах подключаются регулярные списания с карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%", - рассказали там. Далее при попытке оформления проездных документов потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, где теряет внесенную сумму, а с карты активируются регулярные списания в пользу мошенников. В "Мошеловке" рекомендуют внимательно проверять адресную строку в браузере, поскольку любые лишние символы или ошибки в доменном имени выдают подделку. "Приобретайте железнодорожные билеты только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные билетные кассы. Игнорируйте сторонние ресурсы, заявляющие о продаже билетов по ценам существенно ниже официальных тарифов", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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