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В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой - 21.10.2026, ПРАЙМ
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой
Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T01:07+0300
2026-10-21T01:07+0300
2026-10-21T01:07+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах подключаются регулярные списания с карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%", - рассказали там.
Далее при попытке оформления проездных документов потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, где теряет внесенную сумму, а с карты активируются регулярные списания в пользу мошенников.
В "Мошеловке" рекомендуют внимательно проверять адресную строку в браузере, поскольку любые лишние символы или ошибки в доменном имени выдают подделку.
"Приобретайте железнодорожные билеты только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные билетные кассы. Игнорируйте сторонние ресурсы, заявляющие о продаже билетов по ценам существенно ниже официальных тарифов", - заключили там.
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бизнес, финансы
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники продают билеты со скидкой
"Мошеловка": мошенники предлагают купить железнодорожные билеты со скидкой 20%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают поддельные сайты и предлагают россиянам приобрести железнодорожные билеты со скидкой 20%, однако при оформлении билетов на таких ресурсах подключаются регулярные списания с карты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования железнодорожных билетов и транспортных агрегаторов. Пассажирам предлагают распродажу билетов на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%", - рассказали там.
Далее при попытке оформления проездных документов потенциальная жертва попадает на фишинговую страницу, где теряет внесенную сумму, а с карты активируются регулярные списания в пользу мошенников.
В "Мошеловке" рекомендуют внимательно проверять адресную строку в браузере, поскольку любые лишние символы или ошибки в доменном имени выдают подделку.
"Приобретайте железнодорожные билеты только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные билетные кассы. Игнорируйте сторонние ресурсы, заявляющие о продаже билетов по ценам существенно ниже официальных тарифов", - заключили там.