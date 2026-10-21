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В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей

В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей

Мобильную зарядную станцию для электромобилей, разработанную департаментом транспорта совместно с госкорпорацией "Росатом", тестируют в Москве, сообщили в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:22+0300

2026-10-21T11:22+0300

2026-10-21T11:22+0300

технологии

бизнес

москва

сергей собянин

росатом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мобильную зарядную станцию для электромобилей, разработанную департаментом транспорта совместно с госкорпорацией "Росатом", тестируют в Москве, сообщили в канале столичного дептранса на платформе "Макс". "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру и внедрять современные технологии для владельцев электромобилей. В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и 4 современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с "Росатомом" начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, внедрение беспилотных технологий в этом направлении откроет новые возможности для городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта для пользователей. "Подробнее о роботе: имеет накопитель энергии емкостью 74,6 киловатт/час; поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 киловатт; его можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", - подчеркнули в ведомстве. Как добавили в департаменте, на первом этапе станцией управляет инженер. В будущем ее оснастят системой автономного передвижения. Тестирование поможет проверить технологию в реальных городских условиях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, москва, сергей собянин, росатом