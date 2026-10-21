https://1prime.ru/20261021/moskva-874461170.html
В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей
В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей
Мобильную зарядную станцию для электромобилей, разработанную департаментом транспорта совместно с госкорпорацией "Росатом", тестируют в Москве, сообщили в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:22+0300
2026-10-21T11:22+0300
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технологии
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мобильную зарядную станцию для электромобилей, разработанную департаментом транспорта совместно с госкорпорацией "Росатом", тестируют в Москве, сообщили в канале столичного дептранса на платформе "Макс".
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру и внедрять современные технологии для владельцев электромобилей. В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и 4 современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с "Росатомом" начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, внедрение беспилотных технологий в этом направлении откроет новые возможности для городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта для пользователей.
"Подробнее о роботе: имеет накопитель энергии емкостью 74,6 киловатт/час; поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 киловатт; его можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", - подчеркнули в ведомстве.
Как добавили в департаменте, на первом этапе станцией управляет инженер. В будущем ее оснастят системой автономного передвижения. Тестирование поможет проверить технологию в реальных городских условиях.
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технологии, бизнес, москва, сергей собянин, росатом
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Сергей Собянин, Росатом
В Москве тестируют новую мобильную зарядную станцию для электромобилей
В Москве тестируют мобильную зарядную станцию для электромобилей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мобильную зарядную станцию для электромобилей, разработанную департаментом транспорта совместно с госкорпорацией "Росатом", тестируют в Москве, сообщили в канале столичного дептранса на платформе "Макс".
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру и внедрять современные технологии для владельцев электромобилей. В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и 4 современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с "Росатомом" начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, внедрение беспилотных технологий в этом направлении откроет новые возможности для городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта для пользователей.
"Подробнее о роботе: имеет накопитель энергии емкостью 74,6 киловатт/час; поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 киловатт; его можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение "Метро Москвы", - подчеркнули в ведомстве.
Как добавили в департаменте, на первом этапе станцией управляет инженер. В будущем ее оснастят системой автономного передвижения. Тестирование поможет проверить технологию в реальных городских условиях.