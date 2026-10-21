https://1prime.ru/20261021/musorschik-874493808.html

В Чехии мусорщик нашел сумку с 20 тысячами евро

В Чехии мусорщик нашел сумку с 20 тысячами евро - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Чехии мусорщик нашел сумку с 20 тысячами евро

Водитель мусоровоза в городе Пльзене на западе Чехии нашел в понедельник старую сумку с 20 тысячами евро, случайно выброшенную дочерьми умершего мужчины при... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:50+0300

2026-10-21T20:50+0300

2026-10-21T20:50+0300

общество

чехия

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ПРАГА, 21 окт - ПРАЙМ. Водитель мусоровоза в городе Пльзене на западе Чехии нашел в понедельник старую сумку с 20 тысячами евро, случайно выброшенную дочерьми умершего мужчины при уборке его квартиры, находку он передал в полицию, сообщила журналистам пресс-секретарь горотделения полиции Дагмар Мифкова. "Водитель мусоровоза в Пльзене во время проверки баков с мусором обнаружил в одном из них старую сумку, в которой находились 20 тысяч евро, а также личные документы и банковские карты. Свою находку 34-летний мусорщик передал в полицию", - сказала Мифкова. Как быстро выяснилось в ходе расследования, сумку случайно выбросили дочери недавно умершего мужчины, которые наводили порядок в квартире после его смерти. "Судя по всему, найденные деньги и документы необходимо будет передать этим женщинам в ходе процесса о наследстве", - уточнила пресс-секретарь полицейского отделения. Мифкова похвалила за честность водителя мусоровоза, нашедшего сумку. "Он принял правильное решение, передав деньги в полицию. За это он заслуживает уважения и благодарности. Если бы водитель оставил деньги себе, его бы заподозрили в совершении преступления, связанного с сокрытием находки", - подчеркнула она.

чехия

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общество , чехия