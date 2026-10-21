https://1prime.ru/20261021/nato-874494090.html
СМИ: инициатива США "НАТО 3.0" может спровоцировать ядерную гонку в Европе
СМИ: инициатива США "НАТО 3.0" может спровоцировать ядерную гонку в Европе - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: инициатива США "НАТО 3.0" может спровоцировать ядерную гонку в Европе
Продвигаемая США концепция реформирования Североатлантического альянса под названием "НАТО 3.0" несет в себе риски неконтролируемого распространения ядерного... | 21.10.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Продвигаемая США концепция реформирования Североатлантического альянса под названием "НАТО 3.0" несет в себе риски неконтролируемого распространения ядерного оружия и может спровоцировать гонку ядерных вооружений среди европейских стран, пишет журнал Foreign Policy. Как отмечают авторы материала, инициатива, подготовленная заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, предполагает перекладывание обычной обороны на плечи европейцев при формальном сохранении "ядерного зонтика" США. По оценке издания, попытка Вашингтона заставить европейцев больше вкладываться в безопасность, удерживая их от разработки своего оружия, дает обратный эффект. Недоверие к гарантиям Белого дома уже стимулирует независимые ядерные инициативы в Европе. "В марте Колби заявил, что США будут "решительно выступать против" независимой европейской ядерной программы. Но если "НАТО 3.0" усилит ощущение уязвимости у союзников, это может дать обратный эффект и привести именно к тому результату, которого Колби надеется избежать", — подчеркивают авторы публикации. Издание обращает внимание на то, что Франция и Великобритания активизировали ядерное сотрудничество и создали совместную руководящую группу, а Париж ведет консультации о ядерном взаимодействии уже с десятью европейскими столицами. Кроме того, по утверждению издания, вопрос о создании ядерного оружия уже переходит в практическую плоскость в Восточной Европе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призывал страну стремиться к обладанию самым передовым арсеналом, включая ядерный, а польский президент Кароль Навроцкий открыто заявлял о поддержке национальной ядерной программы и необходимости развивать собственный ядерный потенциал.
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сша, европа, нато
СМИ: инициатива США "НАТО 3.0" может спровоцировать ядерную гонку в Европе
Foreign Policy: инициатива США "НАТО 3.0" может спровоцировать ядерную гонку в Европе
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Продвигаемая США концепция реформирования Североатлантического альянса под названием "НАТО 3.0" несет в себе риски неконтролируемого распространения ядерного оружия и может спровоцировать гонку ядерных вооружений среди европейских стран, пишет журнал Foreign Policy.
Как отмечают авторы материала, инициатива, подготовленная заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, предполагает перекладывание обычной обороны на плечи европейцев при формальном сохранении "ядерного зонтика" США.
По оценке издания, попытка Вашингтона заставить европейцев больше вкладываться в безопасность, удерживая их от разработки своего оружия, дает обратный эффект. Недоверие к гарантиям Белого дома уже стимулирует независимые ядерные инициативы в Европе.
"В марте Колби заявил, что США будут "решительно выступать против" независимой европейской ядерной программы. Но если "НАТО 3.0" усилит ощущение уязвимости у союзников, это может дать обратный эффект и привести именно к тому результату, которого Колби надеется избежать", — подчеркивают авторы публикации.
Издание обращает внимание на то, что Франция и Великобритания активизировали ядерное сотрудничество и создали совместную руководящую группу, а Париж ведет консультации о ядерном взаимодействии уже с десятью европейскими столицами.
Кроме того, по утверждению издания, вопрос о создании ядерного оружия уже переходит в практическую плоскость в Восточной Европе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призывал страну стремиться к обладанию самым передовым арсеналом, включая ядерный, а польский президент Кароль Навроцкий открыто заявлял о поддержке национальной ядерной программы и необходимости развивать собственный ядерный потенциал.