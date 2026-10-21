https://1prime.ru/20261021/nikitin--874486731.html
Андрей Никитин в новой должности проведет первое совещание на тему ВСМ
Андрей Никитин в новой должности проведет первое совещание на тему ВСМ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Андрей Никитин в новой должности проведет первое совещание на тему ВСМ
Андрей Никитин после утверждения вице-премьером проведет первое совещание в новой должности на тему ВСМ, сообщил он журналистам. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:50+0300
2026-10-21T17:50+0300
2026-10-21T17:50+0300
россия
росавиация
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Андрей Никитин после утверждения вице-премьером проведет первое совещание в новой должности на тему ВСМ, сообщил он журналистам. Никитин, занимающий пост министра транспорта России, выдвинут на пост вице-премьера РФ, курирующего транспорт. На пост министра транспорта предложен нынешний глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Я уже знаю, какое совещание будет. Строительство ВСМ. В самое ближайшее время", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости о теме первого совещания на новом посту.
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россия, росавиация, госдума
РОССИЯ, Росавиация, Госдума
Андрей Никитин в новой должности проведет первое совещание на тему ВСМ
Вице-премьер Никитин проведет первое совещание на тему ВСМ