https://1prime.ru/20261021/nikitin-874467713.html

Никитин завершил речь в Госдуме словами Путина про транспорт

Никитин завершил речь в Госдуме словами Путина про транспорт - 21.10.2026, ПРАЙМ

Никитин завершил речь в Госдуме словами Путина про транспорт

Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, завершил свою речь высказыванием президента России Владимира Путина про... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:21+0300

2026-10-21T13:21+0300

2026-10-21T13:21+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, завершил свою речь высказыванием президента России Владимира Путина про невозможность существования страны без транспортного комплекса и назвал это ориентир в предстоящей работе. "Уверен, что благодаря поддержке президента, слаженной работе правительства и постоянному доверительному диалогу с Государственной Думой и Советом Федерации мы и дальше будем двигаться к нашей совместной цели: формированию единой, надежной и суверенной транспортной системы страны", - сказал Никитин. "Закончить я хотел бы словами нашего президента. Как сказал Владимир Владимирович, без транспортного комплекса Россия существовать не может. В этом вижу для себя ориентир в предстоящей работе и колоссальную ответственность", - сказал в заключении речи Никитин. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с Путиным. В частности, Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации, госдума, росавиация