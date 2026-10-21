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Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году
Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году
Приоритетом в транспорте является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде, заявил в Госдуме... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:43+0300
2026-10-21T13:43+0300
бизнес
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Приоритетом в транспорте является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера."Важным приоритетом в работе транспортного комплекса также является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде", — сказал он. По словам Никитина, к 2028 году планируется вывести на дороги общего пользования грузовые автомобили без водителя в кабине. В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio уже работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".Отдельное внимание будет уделено развитию Северного морского пути: грузопоток по нему предстоит нарастить с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 миллионов тонн или больше к 2030 году. "Нам предстоит нарастить грузопоток с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 или больше по итогам 30-го года", — отметил Никитин.Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом Владимиром Путиным: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.
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бизнес, михаил мишустин, госдума, камаз, яндекс, владимир путин, россия
Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума, Камаз, Яндекс, Владимир Путин, РОССИЯ
13:43 21.10.2026
 
Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году

Никитин: к 2028 году на дороги выйдут грузовики без водителя в кабине

© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанк Министр транспорта России Андрей Никитин
 Министр транспорта России Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Приоритетом в транспорте является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Важным приоритетом в работе транспортного комплекса также является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде", — сказал он.
По словам Никитина, к 2028 году планируется вывести на дороги общего пользования грузовые автомобили без водителя в кабине. В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio уже работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".
Отдельное внимание будет уделено развитию Северного морского пути: грузопоток по нему предстоит нарастить с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 миллионов тонн или больше к 2030 году. "Нам предстоит нарастить грузопоток с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 или больше по итогам 30-го года", — отметил Никитин.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом Владимиром Путиным: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
Кандидаты провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.
 
БизнесМихаил МишустинГосдумаКамазЯндексВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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