https://1prime.ru/20261021/nikitin-874469204.html

Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году

Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году - 21.10.2026, ПРАЙМ

Никитин пообещал беспилотные грузовики на дорогах к 2028 году

Приоритетом в транспорте является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде, заявил в Госдуме... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:43+0300

2026-10-21T13:43+0300

2026-10-21T13:43+0300

бизнес

михаил мишустин

госдума

камаз

яндекс

владимир путин

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/07/08/871390081_0:113:2970:1784_1920x0_80_0_0_fcbc3be7598c619e7f9da2668c9a4c54.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Приоритетом в транспорте является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде, заявил в Госдуме министр транспорта Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера."Важным приоритетом в работе транспортного комплекса также является обеспечение технологического лидерства и массовое внедрение автономных систем на земле, в воздухе и на воде", — сказал он. По словам Никитина, к 2028 году планируется вывести на дороги общего пользования грузовые автомобили без водителя в кабине. В рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" автономные грузовики компаний "Камаз", "Яндекс" и Navio уже работают на трассах М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон" и М-12 "Восток".Отдельное внимание будет уделено развитию Северного морского пути: грузопоток по нему предстоит нарастить с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 миллионов тонн или больше к 2030 году. "Нам предстоит нарастить грузопоток с 37 миллионов тонн по итогам прошлого года до 70 или больше по итогам 30-го года", — отметил Никитин.Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом Владимиром Путиным: Никитина предложено назначить вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, а на должность главы Минтранса — руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Кандидаты провели встречи с фракциями и профильными комитетами, в среду они выступят на пленарном заседании и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование. Финальной точкой должны стать указы президента, до этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, михаил мишустин, госдума, камаз, яндекс, владимир путин, россия